O governador Paulo Dantas assinou, neste sábado (19), o termo de doação do terreno de seis hectares para a construção da fábrica de laticínios Natville, no município de Batalha, no Sertão alagoano. Oriunda do Estado de Sergipe, a empresa atua no mercado ofertando produtos derivados do leite, como queijos, bebidas lácteas fermentadas, chocolates e diferentes tipos de manteiga.

Segundo o governador, a Bacia Leiteira alagoana, e em especial a cidade de Batalha – onde foi prefeito entre 2005 e 2012 -, viverá uma nova realidade a partir da chegada da Natville. A fábrica vai gerar 500 empregos diretos e 5 mil indiretos, e atenderá centenas de pequenos produtores de todo o Sertão.

“A Natville é o benefício mais importante que o Sertão já viu em sua história. A vinda dela significa prosperidade, desenvolvimento, emprego; significa valorizar os produtores da bacia leiteira”, comemorou. “Existem uma Batalha e um Sertão antes e depois desta fábrica”, pontuou Paulo Dantas.

A solenidade contou com a presença dos proprietários da empresa, de vários secretários de Estado, deputados e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Oferta de empregos e preços justos a produtores

A presidente da empresa Natville, Janea Dantas, agradeceu o empenho do então governador Renan Filho e da gestão do governador Paulo Dantas para a instalação da fábrica em Batalha. “Estamos chegando para oferecer empregos, preços justos aos produtores e para cumprir com a nossa obrigação com os impostos, pois essa é a filosofia de nossa empresa”, afirmou.

O prefeito de Batalha, Wagney Dantas, também comemorou a chegada da empresa. Para ele, a indústria vai mudar a economia de toda região no entorno do município. “A gente está muito ansioso para que ela inicie seus trabalhos, que dê certo e que o desenvolvimento venha”, disse.