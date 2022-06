PM apreende arma de fogo durante a Operação Cidade Segura em Ribeirópolis

Nessa quinta-feira, 09, militares do Comando Policia Militar do Interior (CPMI) prenderam um homem por porte ilegal e arma de fogo no município de Ribeirópolis, durante a Operação Cidade Segura.

A equipe do CPMI realizava abordagens e revista em veículos em um bloqueio formado próximo a um posto de combustível no centro da cidade, quando pararam uma motoneta que passava pelo local juntamente com outros veículos.

Durante a abordagem pessoal ao condutor do veículo, foi encontrado um revólver calibre .38 em sua cintura. A arma tinha quatro munições, três delas já picotadas.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, para que fossem tomadas as providências legais.