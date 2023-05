Na madrugada dessa segunda-feira, 8, equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) apreenderam uma arma de fogo no município de Muribeca, no Leste sergipano.

Militares do BPCaatinga realizavam patrulhamento no entorno de um evento, quando flagraram dois homens quebrando garrafas. No momento, um dos suspeitos tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado. Durante o acompanhamento tático, ele sacou uma arma de fogo, e efetuou disparos contra os policiais que revidaram a injusta agressão.

O suspeito foi atingido e socorrido, rapidamente, para o hospital da cidade de Propriá, onde não resistiu aos ferimentos. Um revólver e munições foram apreendidos na ação.

A ocorrência foi registrada na delegacia para procedimentos