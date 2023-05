Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 12,5 kg de maconha, nessa segunda-feira (08), no município de Nossa Senhora do Socorro. Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com informações policiais, os militares realizavam rondas de rotina no Conjunto Marcos Freire II, quando receberam a denúncia de que estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas em uma residência no bairro.

No momento em que verificavam a informação, os policiais visualizaram um suspeito na calçada do imóvel.

Durante a abordagem, ele confessou que armazenava uma quantidade relevante de entorpecentes dentro da casa. Os agentes realizaram buscas e apreenderam 12,5 Kg de maconha.

Após o flagrante, o homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia para procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM