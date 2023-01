PM apreende veículo com sinais de adulteração em Nossa Senhora da Glória

Nessa terça-feira, 24, uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreendeu uma motocicleta no Bairro Mutirão, em Nossa Senhora da Glória, Alto Sertão de Sergipe. O chassi estava com sinais de adulteração.

A apreensão aconteceu às 18h10. No momento, o condutor trafegava com a motocicleta pela Rua Itabi. Na abordagem, ficou constatado que os números do chassi estavam suprimidos. Ele apresentou uma nota fiscal, onde constava dados de outro veículo.

O condutor e a moto Honda CG Fan foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.