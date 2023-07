Na madrugada desta quinta-feira, 29, Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar encerraram um evento após várias denúncias de perturbação do sossego no Bairro Remanso, em Propriá.

A PM foi acionada pelo Ciosp190 para verificar uma denúncia de som abusivo nas proximidades do Posto de Saúde Municipal. Ao chegar no endereço informado, foi constatado que havia uma festa no local, com um palco armado no meio da rua.

O realizador do evento foi identificado e informado sobre as reclamações da comunidade. Ao ser questionado se havia liberação para a realização do evento, ele apresentou ofícios que foram encaminhados para a Guarda Municipal e para a SMTT da cidade.

Por conta das reclamações da vizinhança, o organizador foi instruído a desligar os aparelhos sonoros e encerrar a festa. O que foi obedecido imediatamente.