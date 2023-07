Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um casal suspeito de tráfico ilícito de entorpecentes na Barra dos Coqueiros, região Metropolitana da capital. O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (12).

Segundo as informações policiais, as equipes receberam a informação de que um casal estava comercializando drogas no Conjunto Prisco Viana e, pouco tempo depois, localizaram os suspeitos.

No momento da abordagem, eles foram flagrados com um 1,5kg de maconha, no formato de tabletes, e uma balança de precisão.

O casal foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes por tráfico ilícito de drogas. Na delegacia, os policiais constataram que o homem já havia cumprido pena pelo crime de homicídio.

Fonte: Ascom PM