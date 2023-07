Processo de Usucapião Extrajudicial, com protocolo de nº 46447, Requerente: JOÃO EMILIO SILVA OLIVEIRA, brasileiro, maior, capaze, olteiro, funcionário público.

Imóvel: Imóvel rural denominado FAZENDA LAGOA DA ESPORA, com área de 25,7467ha, situado no município de Monte Alegre de Sergipe/Se no perímetro 2.411,24m.

Confira abaixo imagem de todas as informações desse edital, do Cartório de 1 Ofício de Registo de Imóveis da comarca de Nossa Senhora da Glória / Se.

Confira o PDF do Edital de Usucapião Extrajudicial – 46447 ( Clique Aqui )