PM prende foragido pelo crime de homicídio na cidade de Umbaúba

No início da tarde deste sábado, 9, na cidade de Umbaúba, policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão efetuaram a prisão de um homem de 47 anos, em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. O infrator encontrava-se na condição de foragido desde novembro de 2018.

O acusado foi preso na rodoviária local, após ter sido denunciado por populares através do contato telefônico da 3ª Companhia do 6º Batalhão. Durante a abordagem, os policiais militares confirmaram a ordem de prisão no banco de dados do aplicativo Sinesp Cidadão, disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O caso foi apresentado à Delegacia Plantonista de Estância.

Fonte: Ascom PM/SE