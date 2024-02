Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no município de Propriá. O caso aconteceu na última quarta-feira, 31.

Durante patrulhamento de rotina, militares do 2º BPM receberam a informação de que havia um homem com mandado de prisão em aberto na região central de Propriá.

Com a intensificação das buscas, os policiais localizaram o suspeito nas imediações da Rua Pedro Abreu. Após a confirmação do mandado de prisão, o homem foi encaminhado à delegacia para o cumprimento da ordem judicial.

Fonte: Ascom PM