Militares da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem em flagrante por violência doméstica, no Povoado Rio das Pedras, município de Itabaiana. O caso foi registrado na tarde do última sábado, 17.

Os policiais foram acionados pelo 3º BPM para atenderem a ocorrência configurada na Lei Maria da Penha, por volta das 17h. No endereço denunciado, a equipe da Força Tática encontrou a vítima e o suspeito trancados na residência.

O suspeito só abriu a porta e liberou a vítima após dialogar com os militares. Em seguida, a mulher relatou que o seu companheiro a teria agredido e quebrado um aparelho de televisão e um roupeiro, por conta de uma quantia em dinheiro. Ela ainda afirmou que sofria agressões de maneira recorrente e naquela tarde ainda havia sido ameaçada de morte, caso o denunciasse.

Diante dos indícios, a equipe da Força Tática deu ordem de prisão ao suspeito. Ele ainda tentou resistir, mas foi algemado e conduzido à Delegacia Regional.

Fonte: Ascom PM/SE