Nessa terça-feira, 25, por volta das 20h, policiais militares do 10º Batalhão foram acionados pelo supervisor de dia para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, no bairro João Ventura, Nossa Senhora das Dores. A vítima acionou a PM solicitando apoio policial, visto que o suspeito encontrava-se no local tentando entrar na casa pela porta do quintal, ameaçando matar as pessoas que estavam no imóvel.

Chegando ao local, os militares encontraram as duas vítimas na frente de casa afirmando que o homem estaria no quintal. A guarnição adentrou na residência, localizou o homem portando uma enxada e uma faca. A guarnição determinou que o suspeito soltasse as armas, e, após uma negociação, a ordem foi atendida. No entanto, o homem apresentava-se ainda muito agressivo e afirmando que tinha um acerto de contas com a família. As vítimas informaram que essa tentativa já aconteceu outras vezes.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista da cidade para adoção das medidas cabíveis