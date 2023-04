A Aços Macom, empresa situada em Guarulhos e fundada em 1972, uma das empresas líderes de foodservice, anunciou recentemente seu relatório Anual de ESG de 2022. O ESG é um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança que medem a sustentabilidade e o impacto ético das empresas. Essas práticas estão se tornando cada vez mais importantes nas decisões dos investidores, pois saber como as empresas minimizam seu impacto no meio ambiente, promovem a igualdade social e mantêm seus processos de administração é fundamental para o crescimento delas.

A Macom, completou recentemente 50 anos de história. Durante esse período, a Macom passou por inúmeros desafios, os quais foram superados integrando as diretrizes de sua Missão, Visão e Valores. O marco vem acompanhado de trabalhos em diversas frentes, sendo um dos pilares de seu sucesso o ESG – práticas ambientais, sociais e de governança.

O Projeto ESG da Macom foi implantado em 2021, buscando contribuir para o desenvolvimento de ações socioambientais e de governança, pois acredita que essas ações podem mudar o mundo e fazer parte de um movimento que congrega as melhores empresas.

Com o lançamento do seu Relatório ESG de 2022, a Macom busca apresentar ao mercado as ações que foram desenvolvidas e os resultados alcançados. A empresa agradece aos seus clientes, fornecedores, parceiros e funcionários que fazem parte da sua história e acredita que o ano de 2023 trará ainda mais resultados positivos para a empresa e para a sociedade.

O compromisso da Macom com o ESG demonstra a importância que a empresa dá para a sustentabilidade e a responsabilidade social, pois concilia o crescimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar social.