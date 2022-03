PM prende homem por tentativa de duplo homicídio em Santo Amaro das Brotas

Na tarde dessa terça-feira (15), policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam um homem por tentativa de duplo homicídio no município de Santo Amaro das Brotas. As vítimas foram atingidas com golpes de faca, após se negarem a emprestar dinheiro ao agressor.

Os policiais informaram que o suspeito havia solicitado dinheiro emprestado à vítima e, como não foi atendido, passou a ameaçá-la de morte. No dia seguinte, o agressor encontrou o ameaçado acompanhado de um amigo e, fazendo valer as ameaças anteriores, desferiu diversos golpes de faca, causando cortes profundos na dupla, que foi conduzida ao hospital e não corre risco de morte.

O suspeito das agressões foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Santo Amaro.