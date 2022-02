PM prende homem por violência doméstica em Cumbe

Na noite dessa segunda-feira, 31, equipes da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/10º BPM) prenderam um homem que agrediu fisicamente a esposa no Centro de Cumbe, localizada no Sertão sergipano.

Aproximadamente às 20h, um homem entrou em contato com os policiais militares da 1ª Cia/10º BPM, informando que a irmã dele havia sido agredida pelo companheiro na própria residência. De imediato, os militares foram ao local e constataram o fato. Em seguida, acionaram o serviço de saúde do município e encaminharam a mulher ao hospital de Nossa Senhora da Glória, onde passou por atendimento médico.

Posteriormente, a equipe prendeu o suspeito e encaminhou o caso para a Delegacia de Itabaiana.

Fonte: Ascom PM/SE