Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Cumbe

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão contra um homem de 20 anos investigado por posse ilegal de arma de fogo e posse de dinheiro falso. Ele foi preso por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (4).

De acordo com as informações policiais, após a realização de diligências, o investigado foi localizado no município de Cumbe. Na busca pessoal no investigado, os policiais encontraram uma quantidade de substância semelhante à maconha. Diante do fato, o suspeito indicou que havia outras drogas na residência dele.

Em continuidade à ação policial, os agentes encontraram outra quantidade da mesma droga. O investigado estava em companhia de outro homem que, após ser ouvido na delegacia, foi liberado. O homem que foi preso por tráfico de drogas encontra-se à disposição da Justiça. O material entorpecente foi encaminhado à delegacia.