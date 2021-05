PM prende homem por violência doméstica na zona rural de Umbaúba

Na manha desta terça-feira, 25, policiais militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão (3ª Cia/6º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a própria companheira, no povoado Barrinha, zona rural do município de Umbaúba.

Os militares foram acionados pela vítima, que informou ter sido agredida pelo seu companheiro. No local da ocorrência, os policiais constataram vários hematomas pelo corpo da solicitante.

Diante dos fatos, a equipe da 3ªCia/6º BPM iniciou as buscas pelo suspeito, que acabou sendo localizado em uma barbearia local.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional para o registro do flagrante com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: ASCOM PM/SE