Equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem que estava próximo a um evento junino, no município de Estância, com 14 embalagens contendo cocaína. O flagrante aconteceu na noite desse sábado (17).

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados após a denúncia de que um homem estava comercializando drogas nas proximidades de um evento de festa junina.

Enquanto verificavam a informação, os policiais viram o suspeito em frente a um estacionamento. Na abordagem, os agentes encontraram 14 pequenas embalagens contendo cocaína e R$ 352,00, dentro de uma pochete que pertencia ao suspeito.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia por suspeita de tráfico ilícito de drogas

Fonte: ASCOM PM.