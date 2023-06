Policiais Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar ( 1ºBPM) prenderam uma mulher por suspeita de maus-tratos contra a própria mãe, no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital. A prisão ocorreu nesse sábado (24).

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de maus-tratos no Conjunto Marivan. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima sentada numa cadeira do outro lado da sua residência, sendo amparada por vizinhos.

Ainda nas apuração dos policiais, os moradores da localidade afirmaram que a idosa estava sem alimentação, e que a filha também tinha retirado sua bengala e o andador, impedindo assim sua locomoção.

A vítima informou ainda que sua filha tentou agredi-la com um pedaço de madeira. Diante da situação, o caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV_ para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: ASCOM PM.