Equipes da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam um homem que ameaçou a própria companheira com um facão no município de Nossa Senhora das Dores. O flagrante aconteceu na noite da última quinta-feira, 5.

Os policiais receberam a informação de que uma mulher estava sendo ameaçada por um homem nas imediações da Estrada da Varginha.

No local, a vítima relatou que foi perseguida pelo seu esposo e ameaçada com um facão.

Diante da denúncia, os militares localizaram o agressor, juntamente com a arma utilizada por ele para ameaçar a esposa, e encaminharam o caso à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE