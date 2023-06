Equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam um homem suspeito de matar a própria companheira com um golpe de faca, no município de Laranjeiras. O crime aconteceu na noite desse domingo (11).

Segundo as informações policiais, a equipe atendeu uma denúncia de que havia ocorrido uma tentativa de homicídio na Rua Santa Barbara, no Povoado Salinas, e foram verificar a informação.

Assim que chegaram ao local, os militares identificaram o corpo de uma mulher com ferimentos causados por objeto cortante. No local, testemunhas informaram que o suspeito do crime é o próprio esposo da vítima. O homem tentou fugir do flagrante, mas foi preso próximo à residência do casal.

O Samu foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O homem preso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Maruim para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: ASCOM PM.