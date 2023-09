Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas. A ação ocorreu nessa quarta-feira, 13, no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações, os militares faziam rondas na localidade, quando populares denunciaram a venda de drogas em uma casa. No local, o suspeito foi preso com mais de um 1kg de maconha e embalagens de cocaína. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, maquineta de cartão e caderno com anotações.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Narcóticos (Denarc).

Fonte: Ascom PM/SE