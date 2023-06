Equipes da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Povoado Pombal, município de Moita Bonita, Agreste de Sergipe. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (5).

De acordo com as informações policiais, a prisão aconteceu mediante uma denúncia de tráfico de drogas. Diante da comunicação, foi feita uma busca pessoal onde acontecia em um evento. No local, os militares localizaram o suspeito e apreenderam sete pinos de cocaína e R$ 623,00.

Ainda na ação policial, foram apreendidos 19 pinos de cocaína e R$ 3 mil em espécie, além de um cheque no valor de R$ 3 mil. O flagrante foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: ASCOM PM