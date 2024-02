Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de 3kg de maconha e 125 comprimidos de ecstasy na Zona Sul da capital. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 26.

Os policiais realizavam rondas no Bairro Atalaia, quando perceberam um homem próximo a um terreno.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito largou uma sacola e correu para uma área residencial.

Dentro da bolsa descartada, os militares encontraram seis embalagens contendo mais de 3kg de maconha, 125 comprimidos de ecstasy, uma balança de bolso e uma maquineta de cartão.

Diante do flagrante, os agentes realizaram o ceco do local, mas não obtiveram êxito na prisão do suspeito, que conseguiu fugir.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia, para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM/SE