Na noite dessa quarta-feira, 16, equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam três suspeitos de tráfico ilícito de drogas no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul da capital. Uma adolescente foi apreendida.

Os militares realizavam patrulhamento de rotina, quando notaram quatro pessoas em atitude suspeita sentadas em uma praça, por volta das 23h. Na abordagem, foram apreendidos R$ 60 reais, 238 embalagens com maconha e cinco pedras de crack. Uma adolescente estava no local e também foi apreendida.

Ainda segundo informações, parte da droga estava enterrada próximo ao local. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para providências.

Fonte: Ascom PM/SE