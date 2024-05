Uma operação conjunta entre as polícias civis de Sergipe e Alagoas e a Polícia Militar de Sergipe resultou na identificação e localização de três investigados por tráfico de drogas em Propriá. A operação para cumprimento de mandados de prisão preventiva ocorreu nesta quarta-feira, 8, em Propriá e Porto Real do Colégio (AL).

Segundo o delegado Regional de Propriá, Ruidiney Nunes, a Polícia Civil investigava dois suspeitos de tráfico de drogas em Propriá. “Durante as investigações o principal suspeito do crime passou a residir em um povoado, no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas”, detalhou.

Além desses dois investigados, a apuração policial apontou outros dois traficantes de drogas que moravam em Alagoas e atuavam em conjunto com os suspeitos de Propriá. “Inclusive, o suposto fornecedor das drogas, sendo então determinada a prisão dos quatro suspeitos”, complementou o delegado.

Durante a operação desta quarta-feira, um dos suspeitos reagiu à abordagem policial em Propriá, foi atingido, socorrido, mas não resistiu e veio a óbito. Dois outros suspeitos foram presos, sendo um em Propriá e outro no povoado Entrada, em Porto Real do Colégio (AL). O quarto investigado ainda continua foragido em Alagoas.

Participaram da operação equipes da Delegacia Regional de Propriá e das delegacias de Malhada dos Bois e São Francisco, da Polícia Civil de Alagoas e da Companhia Independente de Policiamento Militar do Interior (CPMI).