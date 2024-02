Na manhã desta segunda-feira (19), a Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prendeu um homem por tentativa de estupro no conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A vítima é uma criança.

A equipe foi acionada, por volta das 10h, pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para verificar a situação de uma tentativa de estupro contra uma criança, na rua 14.

Segunda a familiar da menina, um homem tentou abusar sexualmente da menor. Ela falou que, ao notar a ausência da irmã, fez buscas na região, e a encontrou dentro do quarto do suspeito, deitada na cama. A denunciante informou que flagrou o vizinho fazendo carícias na criança.

Alguns moradores da região disseram que, nos dias anteriores, o suposto autor apresentou um comportamento estranho, e após o possível ato, foi visto de malas prontas. Os militares conduziram o envolvido à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE