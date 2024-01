Na última quarta-feira, 24, militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) recuperaram um veículo com restrição na cidade de Itabaiana, no Agreste sergipano. O furto ocorreu no estado de Pernambuco.

Segundo as informações policiais, o furto aconteceu na cidade de São Caetano, Pernambuco, e o veículo foi trazido para Sergipe. Após a coleta de dados, os militares apreenderam o veículo no município de Itabaiana. As placas de identificação estavam alteradas.

Após a ação, os militares encaminharam o veículo apreendido à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: Ascom PM/SE