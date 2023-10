Um bezerro nasceu com duas cabeças em uma propriedade rural localizada em Porto da Folha ( Fazenda Enxu), no interior de Sergipe , neste domingo.

O nascimento de ruminantes com duas cabeças, é raro, chama-se policefalia: o animal tem mais de uma cabeça, crânios fundidos, dois pares de olhos, duas bocas e duas orelhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mychael Fernandes (@mayconjornalista)



O que é policefalia?

A policefalia é uma condição rara que pode ocorrer nos mamíferos – é mais comum em bovinos, ovinos e suínos – devido a uma má-formação genética, normalmente devido a uma falha na divisão do embrião, em um estágio muito inicial do desenvolvimento do feto ou deficiência de tiamina, mas também pode ser influenciada por fatores externos, como a exposição da mãe à produtos químicos, drogas ou infecções ocorridas na gestação.

Segundo médicos veterinários, a consanguinidade dentro de uma população também pode aumentar a probabilidade da condição, que não permite uma vida muito longa ao animal. Nos bovinos, apenas 38% dos casos de policefalia, conseguem sobreviver por mais de uma semana.