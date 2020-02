Polícia Civil apreende adolescente em Estância

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância realizaram, em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal de Estância, a apreensão de um adolescente suspeito de praticar atos infracionais semelhantes a roubos no bairro Porto d’Areia, em Estância.

Segundo investigações, os atos infracionais foram praticados no centro da cidade e no bairro São Jorge, ocasiões em que as vítimas tiveram dinheiro e aparelhos celulares subtraídos pelo adolescente.









Os aparelhos celulares foram recuperados e devolvidos às vítimas. O adolescente será encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip), na cidade de Aracaju, onde cumprirá o período de internação.

SSP