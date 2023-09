Nesta terça-feira, 12, a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) apreendeu um adolescente por ato infracional semelhante a homicídio qualificado, que aconteceu no município de Porto da Folha. O menor foi localizado na capital.

De acordo com as investigações policiais, o jovem alvejou a vítima pelas costas com uma arma de fogo, em uma via pública do município. A pessoa que foi alvo do ato acabou vindo a óbito.

Após receber a informação do Juízo de Porto da Folha de que o envolvido estava foragido em Aracaju, policiais da Depca realizaram uma operação, que resultou na localização e apreensão do adolescente. O mandado de internação expedido pela Comarca de Porto da Folha foi cumprido e o caso está à disposição da Justiça.