Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco apreenderam uma pistola calibre .380, três carregadores, 66 munições e dois objetos cortantes na última segunda-feira, 14. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 16.

De acordo com as informações policiais, a apreensão foi decorrente de uma denúncia anônima efetuada na unidade policial.

O proprietário da arma de fogo não estava no local, mas a propriedade do armamento foi confirmada pelas pessoas que estavam no recinto.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações e a localização do foragidos da Justiça por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.