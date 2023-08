Na tarde desta quarta-feira, 16, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo. O infrator estava com uma espingarda.

A equipe foi solicitada, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para averiguar um ilícito, na Rua Padre Cícero, no município de Propriá. Segundo a informação, um homem estava com uma espingarda exposta, na frente da sua casa.

Ao chegar no endereço citado, os militares visualizaram uma pessoa com as mesmas características informadas, e, diante da suspeita, deram voz de parada para realização da abordagem.

Durante a busca pessoal, o crime foi constatado, e com o infrator foi encontrada uma arma de fogo do tipo espingarda. O envolvido e o material apreendido foram direcionados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE