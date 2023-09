A Delegacia de Feira Nova deu cumprimento a dois mandados de busca expedidos pelo Poder Judiciário em uma casa na zona rural do Povoado Queimadas, em Feira Nova. Três armas de fogo foram apreendidas. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 27.

De acordo com as informações policiais, os mandados de busca foram expedidos por conta de uma investigação por tentativa de homicídio ocorrida no início do ano em Feira Nova.

Na ação policial desta quarta-feira, foram encontradas dois revólveres calibre .32 e uma espingarda calibre 32. As diligências continuam para esclarecer esse crime após a apreensão das armas de fogo.