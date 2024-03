Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Civil concluiu um inquérito que resultou no indiciamento de um homem por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no dia 9 de março deste ano, no município de Areia Branca.

Segundo informações da Delegacia de Areia Branca, o delito aconteceu na rua Olhos d’Água, por volta das 19h20, após uma discussão relacionada a uma aposta, que resultou em disparo de arma de fogo. A vítima não foi atingida, no entanto, seu filho, de apenas 11 anos, foi alvejado no braço. A criança foi socorrida, sem apresentar nenhum perigo de vida.

Imediatamente após o ocorrido, foram tomadas medidas cautelares, incluindo a instauração do inquérito e a solicitação de busca e apreensão, além da prisão do suspeito.

Durante a apuração policial, o investigado confessou sua participação no crime, sendo indiciado por homicídio qualificado, devido à natureza fútil do motivo e ao uso de recursos que impediram a defesa da vítima, bem como pelo porte ilegal de arma de fogo.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado à Justiça, para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis ao caso.