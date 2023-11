A Delegacia Regional de Lagarto concluiu investigação que apurava um homicídio no município. Vítima e suspeito haviam discutido em um bar do centro da cidade, por conta de falta de pagamento de consumo no estabelecimento. O crime aconteceu no dia 23 de outubro. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 1º.

Segundo o apurado, os dois homens dividiram a mesma mesa, visto que o bar estava cheio e, após consumir produtos estimados em R$60,00, o investigado saiu do bar conversando ao telefone. A discussão se deu pois a vítima pensou que o investigado iria embora sem pagar a conta.

Os homens foram para as vias de fato em rua próxima ao bar, e o investigado se sentiu humilhado por sofrer tal agressão. Decidiu retornar horas depois para se vingar do homem, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Além da vítima, acabou atingindo também duas mulheres que trabalhavam no bar. Ambas foram socorridas e não correm risco de morte. Vítima, portanto, faleceu no local.

“A Polícia Civil foi ágil nas investigações e conseguiu identificar o autor dos crimes, que já foi ouvido e confessou a autoria. Agora o inquérito será concluído e enviado à Justiça em breve”, afirmou Paulo Cristiano, delegado regional de Lagarto.