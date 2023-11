Você já ouviu falar em Amarração Amorosa? Esse é um tipo de Trabalho Espiritual que é realizado para auxiliar em algum problema amoroso. A Amarração Amorosa é realizada por um profissional qualificado, que conhece os rituais e as Entidades envolvidas nesse processo. Um desses profissionais é o Espiritualista Maicon Paiva, do Espaço Recomeçar, que é especialista nesse Trabalho Espiritual e vai contar tudo sobre a Amarração Amorosa, primeiros efeitos e mais!

O que é uma Amarração Amorosa Forte?

Uma Amarração Amorosa Forte é aquela que tem como objetivo fazer com que a pessoa amada se apaixone novamente por você, e que não consiga mais viver sem a sua presença. É uma forma de reforçar os laços afetivos e espirituais entre o casal, e de afastar qualquer obstáculo ou interferência que possa atrapalhar a união.

A Amarração Amorosa Forte é indicada para casos em que há compatibilidade espiritual, mas também muita resistência ou oposição por parte da pessoa amada ou de terceiros.

Segundo Maicon Paiva, esse é um Trabalho sério e delicado, que requer muita fé e confiança no poder das Entidades que atuam nesse campo. Ele explica:

“A Amarração Amorosa Forte é uma forma de pedir ao Plano Espiritual que ajude a harmonizar e a fortalecer a união entre duas almas que se pertencem. Não se trata de forçar ou manipular a vontade de ninguém, mas sim de despertar o amor verdadeiro e de dar um empurrão para que ocorra a união. É um Trabalho que respeita o livre-arbítrio e a lei do retorno, e que só funciona se houver uma compatibilidade espiritual entre o casal”, explica Maicon.

Saiba mais sobre como fazer Amarração Amorosa!

O que pode atrapalhar um Trabalho de Amarração?

Um Trabalho de Amarração pode ser atrapalhado por diversos fatores, tanto internos quanto externos. Alguns desses fatores são:

A falta de fé ou de comprometimento do consulente;

A presença de energias negativas ou de Trabalhos contrários feitos por outras pessoas;

A incompatibilidade ou a falta de amor entre o casal.

“A Amarração Amorosa que deve ser feita com responsabilidade e consciência. Não se deve brincar com os sentimentos das pessoas, nem com as forças espirituais. Se você fizer uma Amarração sem amor, sem fé ou sem respeito, você pode ter consequências negativas para você e para a pessoa amada. Por isso, procure sempre um profissional sério e competente, que saiba o que está fazendo, e que tenha ética e compromisso com o seu caso”, conta Maicon.

Depois de 7 dias da Amarração o que acontece?

Depois de 7 dias da Amarração, é possível que você já comece a perceber alguns sinais ou efeitos do Trabalho Espiritual. Esses sinais podem variar de acordo com cada caso, mas geralmente são:

A pessoa amada se torna mais receptiva, carinhosa e atenciosa com você;

Ela se afasta de outras pessoas que possam atrapalhar ou competir com você;

Se sente mais feliz, tranquila e harmonizada ao seu lado.

Maicon Paiva ressalta que os efeitos da Amarração podem demorar mais ou menos tempo para se manifestar, dependendo da complexidade e da resistência de cada caso.