A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aquidabã, informou que concluiu a investigação que apurava um estupro coletivo contra uma mulher de 24 anos em uma festa na Zona Rural do município. Como resultado da investigação, os quatro investigados foram indiciados pelo estupro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9.

De acordo com o delegado Paulo Barbosa, após a identificação do caso, a equipe policial fez diligências. A vítima foi ouvida e também foi encaminhada para exame pericial no Instituto Médico Legal (IML).

“Após o evento, a vítima foi atraída a um beco escuro, onde o crime foi consumado. O crime foi devidamente comprovado por testemunhas e pela comprovação da materialidade do fato através de laudo pericial”, explicou.

No decorrer da apuração policial, os autores do crime foram identificados como sendo dois adultos e dois adolescentes. Em seus interrogatórios, eles confessaram o ato sexual, porém, afirmam que foi consensual.

Diante de todas as informações coletadas no inquérito policial que apurou o crime, o delegado Paulo Barbosa, responsável pela investigação, concluiu pelo indiciamento de todos os quatro investigados.

Conforme resultado da investigação, os investigados maiores de idade irão responder por corrupção de menores e estupro de vulnerável, pois a vítima estava visivelmente embriagada. Os adolescentes responderão por ato infacrional de estupro de vulnerável.

Os procedimentos policiais foram encaminhados à justiça para apreciação do promotor, bem como ao juiz da comarca.