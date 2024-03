A Delegacia de Canindé de São Francisco concluiu o inquérito policial que apurava um crime de importunação sexual praticado em 2023. Um homem foi indiciado pela prática criminosa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

De acordo com as investigações, o fato ocorreu em uma escola situada no município de Canindé de São Francisco, no alto sertão, durante o ano de 2023. Foram feitas 26 oitivas para a elucidação do caso.

Apesar da dificuldade investigativa em casos dessa natureza, um professor da unidade de ensino foi indiciado pela conduta. A investigação foi concluída, e o inquérito policial foi remetido à Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.