A Delegacia Regional de Estância, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, recuperou aproximadamente 20 caixas fechadas e mais três sacolas grandes contendo biscoitos, supostamente oriundos da carga que foi saqueada após o tombamento de uma carreta no último dia 5, nas imediações do bairro Cidade Nova, no município estanciano. Três pessoas foram encaminhadas à delegacia nessa quarta-feira, 6, e podem ser indiciadas por receptação.

De acordo com o delegado Renato Tavares, após o registro do boletim de ocorrência da empresa e da seguradora, informando que a carga não havia sido liberada para os populares, foi identificada uma ação criminosa de saque do material que estava sendo transportado.

“O motorista teve escoriações leves, e a carga virou para a rodovia. Então, os populares se aglomeram no local com intuito de saquear o material. A Polícia Militar chegou e conteve a situação. Passado algum tempo, uma grande quantidade de pessoas começou a invadir o perímetro e saquear toda a carga”, especificou o delegado.

Diante da comunicação do fato pela empresa e pela seguradora da carreta, os policiais civis fizeram diligências e recuperaram parte da carga saqueada. O material estava pronto para comercialização clandestina. Três pessoas foram encaminhadas para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

“Já em campo, os policiais identificaram alguns proprietários de comércios adjacentes ao local do acidente e apreenderam parte do material saqueado da carreta. Os proprietários foram conduzidos à delegacia”, acrescentou o delegado informando que eles podem ser indicados por receptação, já que não confessaram o saque dos produtos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a apuração do caso sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. “As investigações continuam, e a gente já tem imagens de todo o ocorrido, imagens de alguns saqueadores”, complementou o delegado Renato Tavares.