Policiais civis das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 32 anos suspeito do homicídio de um jovem de 27 anos. O crime ocorreu no dia 5 de março de 2023. A prisão aconteceu nessa quarta-feira, 6.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a apuração policial indicou que a vítima teria tentado impedir uma briga do suspeito com um outro homem, tendo sido alvejado por vários disparos de arma de fogo.

“A investigação apontou que o suspeito havia chegado de São Paulo há poucos dias e nessa quarta-feira às equipes policiais o encontraram na zona rural do Povoado Arari, em Nossa Senhora Aparecida”, detalhou a prisão.

Também foi apreendida a motocicleta que o suspeito teria utilizado para praticar o crime. “Uma CG 150, de cor vermelha”, informou o delegado responsável pela ação policial.

O preso também é investigado como suspeito de praticar outros homicídios na região do agreste sergipano.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.