Policiais civis da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 26 anos que estava foragido do sistema prisional de Sergipe há mais de um ano. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 13.

De acordo com o delegado Weliton Júnior, o preso foi condenado a mais de seis anos de prisão no regime semiaberto por ter cometido o crime de roubo e de corrupção de menores no ano de 2016.

O preso será encaminhado à audiência de custódia e, logo depois, ao sistema prisional, onde cumprirá o restante da sua pena.