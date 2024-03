A Delegacia de Pacatuba divulgou as imagens do suspeito do homicídio que ocorreu no município no dia 10 de março, no Balneário Riacho Doce. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, o crime teria sido praticado pelo suspeito, identificado como Lucas Mateus Dantas, conhecido como “Gordinho de Magal”. O fato foi registrado por meio de câmeras de monitoramento. A vítima é um homem.

Conforme levantamento policial, o suspeito já responde a vários crimes, entre eles tentativa de homicídio.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à prisão do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.