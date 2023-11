A Delegacia de Monte Alegre realizou, nesta sexta-feira, 24, o cumprimento do mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de crimes de violência doméstica. Ele é investigado por ameaça e incêndio.

De acordo com as informações policiais, o suspeito ameaçou a vítima, que decidiu prestar um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra o investigado. Porém, ao ter ciência do boletim de ocorrência contra ele, o suspeito ateou fogo na residência da companheira e fugiu.

“A vítima compareceu à delegacia, para prestar um boletim de ocorrência de ameaça, mas o suspeito ficou sabendo e ateou fogo na residência da vítima. Em razão disso, foi representada pela prisão preventiva do suspeito, que fugiu da cidade e foi posteriormente localizado na cidade de Itabaiana, onde foi capturado”, citou o delegado Artur Herbas, que investiga o caso.

Ainda realizando ameaças contra a vítima, o investigado foi localizado na cidade serrana, onde foi detido. Ele está à disposição da Justiça de Sergipe e passará por uma audiência de custódia.