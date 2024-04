A Delegacia Regional de Neópolis divulgou na manhã desta quinta-feira, 18, que deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um homem acusado pelo crime de homicídio no povoado de Betume, em Neópolis. Na ocasião, o investigado também foi flagrado por posse irregular de munições.

De acordo com informações da Delegacia de Neópolis, o autor havia sido preso em flagrante no último dia 7 de abril, por estar portando arma de fogo na via pública no povoado de Mussuípe, também em Neópolis, mas acabou solto.

O homicídio qualificado privilegiado ocorreu em maio de 2009, no Povoado Betume. Com o cumprimento do mandado de prisão, o homem fica à disposição do Poder Judiciário, para cumprimento da pena.