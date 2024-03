Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha prenderam em flagrante um homem e apreenderam dois adolescentes, sendo um destes filho do investigado, por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 26.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a investigação estava em andamento há três meses. “Tínhamos conhecimento que o pai se utilizava do filho de 15 anos no tráfico de drogas”, explicou.

“Nessa terça-feira, no período da tarde, tivemos confirmação da chegada de entorpecentes para os investigados, transportados em um micro-ônibus que vinha de Aracaju”, acrescentou o delegado.

Confirmada a informação, durante ação policial, foi identificada a presença de outro adolescente. “Entrando na residência com situação bastante suspeita, sendo que era possível sentir o odor de entorpecente na esquina do Imóvel”, revelou Gustavo Mendes.

No local, estavam o homem, o filho e outro adolescente, além de uma mulher com uma criança recém-nascida. A droga estava no quarto do casal e da criança e também em um tanque de lavar roupas.

Ao todo, foram apreendidos 67 papelotes de entorpecente aparentemente do tipo maconha, 154 embalagens de cocaína, quase meio quilo de substância aparentemente maconha dividida em dois tabletes, balança de precisão e embalagens. Um celular e R$ 128 também foram apreendidos.

Em depoimento, identificou-se que o trio estava no tráfico de drogas há três anos, e o pagamento pelos entorpecentes era feito de forma semanal. Em continuidade à ação policial, 21 pedras de crack pertencentes aos adolescentes foram apreendidas na esquina de uma praça.