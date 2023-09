Equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida prenderam em flagrante delito um ex-presidiário, de 36 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, portando buchas de maconha e sementes da droga, num contexto típico de comercialização de entorpecentes. A ação aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 26, no município de Ribeirópolis.

No momento da prisão, as equipes da Polícia Civil abordaram o homem, que pilotava uma motocicleta com uma garrafa de cerveja na mão, fazendo a ingestão da bebida alcoólica, e com o adolescente na garupa, em um total desrespeito à legislação vigente e à segurança viária. Em meio à revista, a droga foi localizada com a dupla.

Segundo o que foi apurado, o ex-presidiário já responde criminalmente pelos delitos de furto qualificado, corrupção de menores, lesão corporal e ameaça. O suspeito foi detido e será apresentado à Justiça em audiência de custódia.