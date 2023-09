Uma mulher foi descoberta sem vida dentro de sua residência no Bairro Matadouro, na cidade de Propriá, na terça-feira, dia 26.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava encontrada caída próxima ao fogão, com grande parte de seu corpo carbonizado. Não foi detectado nenhum odor de gás de cozinha no ambiente.

A filha da mulher relatou que foi informada sobre o incidente por meio de seus vizinhos e, ao chegar à casa da mãe, percebeu que as portas da residência estavam abertas, o que era costumeiro, e não havia evidências de roubo ou furto.

O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal às 01h29, que conduzirá exames periciais para determinar a causa do óbito. Qualquer informação relacionada a este caso pode ser comunicada por meio do serviço Disque-Denúncia, no número 181.