A Delegacia Regional de Propriá instaurou inquérito policial para investigar crimes que ocorreram dentro de agências bancárias do município de Propriá e que tiveram como vítimas idosos e pessoas com dificuldade para utilizar os caixas eletrônicos de autoatendimento. Segundo o que já foi apurado, os suspeitos ofereciam auxílio às vítimas, durante saque de valores, momento em que subtraíram os cartões, para transações futuras.

Os levantamentos policiais também mostraram que os investigados agiram em associação criminosa de três a quatro homens, bem trajados, se mostrando educados e oferencendo ajuda às vítimas, para realizar saques em caixas eletrônicos de autoatendimento. Em Propriá, mais de dez pessoas foram vitimadas, com grandes prejuízos financeiros, sendo que uma delas teve uma perda de quase R$ 30 mil.

O delegado Marcos Carvalho, que está à frente das investigações, afirma que os depoimentos colhidos demonstram que as vítimas foram ludibriadas a aceitar ajuda durante saque nos caixas eletrônicos.

“Em um primeiro momento, um dos criminosos faz o saque e entrega de fato o dinheiro à vítima. Logo em seguida, a vítima é distraída e tem seu cartão trocado, seja por um falso cartão ou por outro cartão bloqueado de uma outra vítima. Por ter o valor do saque correto em sua mão e por não estar atenta ao receber o cartão incorreto, a vítima agradece a ajuda e vai embora com o cartão trocado. A maioria das vítimas só constata que teve seu cartão trocado dias depois”, detalhou Marcos Carvalho.

Os trabalhos policiais também constataram que, de posse dos cartões bancários, os criminosos fizeram empréstimos bancários, causando enormes prejuízos às vítimas. As investigações apontam que ocorreram crimes de associação criminosa, estelionato, furto com abuso de confiança , apropriação indébita e retenção dolosa de documentos.

A Polícia Civil solicita à sociedade que, caso tenha informações sobre os suspeitos, repasse pelo Disque-Denúncia (181). A identidade do comunicante será preservada.