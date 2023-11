As equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida resgataram dois cachorros em situação de maus-tratos na cidade de Ribeirópolis, no final da tarde dessa quinta-feira, 16.

O resgate aconteceu após a Polícia Civil local receber uma denúncia anônima, descrevendo que os animais estavam presos numa casa e sem alimentação há vários dias.

A equipe coordenada pelo delegado Gregório Bezerra fez averiguação no endereço indicado e, após a confirmação dos fatos, adentrou no imóvel abandonado, realizando o resgate dos cachorros.

Durante a ação, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Ribeirópolis também foi acionada e deu suporte no acolhimento dos cães, com alimentação e medicação.

Ainda em meio à ação, o proprietário do imóvel compareceu voluntariamente à delegacia e prestou depoimento. Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil para averiguar o caso e o suspeito responderá por crime de maus-tratos aos animais.

No momento, os animais estão acolhidos na Delegacia de Ribeirópolis e aptos a uma adoção responsável. Interessados, podem comparecer no local.